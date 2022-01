Monniken betrapt op drinken alcohol op nieuwjaarsdag zeggen dat ze voorouders eerden

Drie boeddhistische monniken worden geconfronteerd met uitzetting uit het klooster nadat ze werden betrapt op het drinken van alcohol op nieuwjaarsdag, wat een overtreding van hun regels is.



Er werd naar verluidt rijstwhisky geschonken aan de tempel in Thailand als offer aan hun voorouders, maar een monnik zegt dat ze de alcohol dronken als een manier om “de alcohol aan de dode mensen door te geven.”



Bewoners belden de lokale politie in de centrale provincie Kamphaeng Phet, bezorgd dat de monniken aan het feesten waren en alcohol dronken. Hoewel er geen alcoholflessen werden gevonden, rook de politie wel een sterke alcoholgeur.



Agenten zeggen dat een blaastest hun vermoeden bevestigde. Dat schrijft lokaal medium Thaiger.



Eén monnik ontkende alcohol te hebben gedronken, maar de autoriteiten zeggen dat hij later toegaf dat ze de whisky hebben genuttigd ter ere van de overleden en niet dachten dat het tegen de kloosternormen zou zijn.

Reacties

Wat hebben de autoriteiten er mee te maken of die monniken wel of niet alcohol drinken?! Zo zie je maar dat in het Oosten godsdienst geen religie is maar 'een manier van leven'

