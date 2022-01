Hulpsint en Piet moeten 18.000 euro betalen voor foto's intocht

Een man uit Zuid-Holland die elk jaar met zijn vader optreedt als Sint en Piet moet ruim 18.000 euro betalen, omdat hij zonder toestemming adverteerde met foto's van een professionele fotograaf. Het overgrote deel van de rekening is het gevolg van opgelopen juridische kosten.



Dat blijkt uit een gisteren openbaar geworden uitspraak van het gerechtshof Den Haag.



De man en zijn vader treden al jaren in de aanloop naar 5 december op als Piet en Sinterklaas. Tegen een onkostenvergoeding bezoeken zij jaarlijks zo'n 10 tot 15 gezinnen, bedrijven en scholen.



Daarvoor adverteerden de mannen op Facebook en Marktplaats, waarbij ze in 2018 zonder toestemming foto's van henzelf tijdens de Sinterklaasintocht in de gemeente Zuidland gebruikten, gemaakt door een professionele fotograaf.



Toen de auteursrechthebbende fotograaf daarachter kwam, stelde hij de mannen in november 2018 aansprakelijk voor de schade, die hij becijferde op 4000 euro.



De zoon van de hulpsinterklaas haalde de foto's direct van de websites, maar weigerde de rekening te betalen. Volgens de man betrof het alledaagse kiekjes die niet onder het auteursrecht vielen.



Als er al auteursrecht op de foto's zou zitten, meende hij dat dat berustte bij een lokale krant.



De fotograaf liet zich niet afschepen, en stapte naar de rechter. Aanvankelijk ving hij daar bot. De Rotterdamse kantonrechter oordeelde in april 2020 namelijk dat de hulpsint en Piet niet hoefden te betalen, omdat het eventueel onrechtmatig handelen hen niet zou kunnen worden toegerekend.



Tot overmaat van ramp moest de fotograaf opdraaien voor hun juridische kosten, die werden begroot op ruim 8000 euro.



Maar in hoger beroep blijkt de fotograaf toch gelijk te hebben gekregen. Uit een gisteren openbaar geworden uitspraak blijkt dat het Haagse gerechtshof in oktober oordeelde dat de foto's onder het auteursrecht van de fotograaf vallen, en dat deze Sint en Piet daarop inbreuk hebben gemaakt.



Het hof heeft bepaald dat de mannen voor het gebruik van de foto's 900 euro moeten betalen. Dat bedrag komt aanzienlijk lager uit dan de geëiste 4000 euro, omdat het hof de daarbij gehanteerde tarieven te hoog vindt. Het hof gaat uit van lagere tarieven, mede omdat het niet om op winst gerichte activiteiten ging.



Daarnaast moet het tweetal 225 euro betalen als schadevergoeding voor het niet vermelden van het auteursrecht bij de afbeeldingen.



Daarmee komt de totale rekening voor het gebruik van de foto's op 1125 euro. Maar omdat er een streep gaat door de eerdere uitspraak van de kantonrechter, moeten de gebruikers van de foto's nu zelf opdraaien voor hun eigen juridische kosten. Die waren alleen al in de eerste rechtszaak ruim 8000 euro.



Ook veroordeelde het hof Sint en Piet tot betaling van de juridische kosten van de fotograaf, die worden begroot op bijna 9000 euro.



Dat die kosten véél hoger zijn dan de kosten voor het fotogebruik, vindt het hof geen reden om deze vergoeding te verlagen.



Daarbij wijzen de rechters er ook op, dat de hulpsint en Piet de hoge juridische kosten deels aan zichzelf te wijten hebben. Hun 'vele onnodige en kansloze verweren' hebben volgens het hof 'de zaak onnodig gecompliceerd gemaakt en daarmee de advocaatkosten in aanzienlijke mate opgedreven'.

07-01-2022 16:12:56 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.671

OTindex: 27.726

Quote:

Daarbij wijzen de rechters er ook op, dat de hulpsint en Piet de hoge juridische kosten deels aan zichzelf te wijten hebben. Hun 'vele onnodige en kansloze verweren' hebben volgens het hof 'de zaak onnodig gecompliceerd gemaakt en daarmee de advocaatkosten in aanzienlijke mate opgedreven'.

Met andere woorden, de rechter bepaalt al van te voren dat bepaalde verweren onnodig en kansloos zijn. Zijn collega de kantonrechter had daar toch een andere mening over.



Hiermee wordt weer eens aangetoond dat Nederland een land is met klassenjustitie: Degene met de diepste zakken kan het langst doorgaan met procederen. Met als trap na dat je verweren kansloos zijn en dat het daarom maar je eigen schuld is.



Ik kan niet beoordelen of deze uitspraak betreffende de auteursrechten van die foto al dan niet correct is. Daar zijn ook de verschillende rechters het niet met elkaar over eens. Maar de opmerking over die verweren vind ik voor een rechter zéér beschamend. Met andere woorden, de rechter bepaalt al van te voren dat bepaalde verweren onnodig en kansloos zijn. Zijn collega de kantonrechter had daar toch een andere mening over.Hiermee wordt weer eens aangetoond dat Nederland een land is met klassenjustitie: Degene met de diepste zakken kan het langst doorgaan met procederen. Met als trap na dat je verweren kansloos zijn en dat het daarom maar je eigen schuld is.Ik kan niet beoordelen of deze uitspraak betreffende de auteursrechten van die foto al dan niet correct is. Daar zijn ook de verschillende rechters het niet met elkaar over eens. Maar de opmerking over die verweren vind ik voor een rechter zéér beschamend.

07-01-2022 16:20:08 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 4.346

OTindex: 3.985

Hiermee is dus tevens aangetoond dat de tarieven van de advocatuur misdadig hoog zijn.

07-01-2022 16:39:50 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 12.156

OTindex: 17.034

S Ze kunnen nu wel een klacht indienen tegen hun eigen advocaat omdat die, volgens het Gerechtshof, wel heel erg veel heeft gerekend voor kansloze verweren.

07-01-2022 16:54:05 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.671

OTindex: 27.726

@De Paus : Waardoor ze nóg veel meer kwijt zullen zijn vanwege die procedures.

07-01-2022 17:08:30 Mikeph

Senior lid

WMRindex: 273

OTindex: 7

Ze weigerde de 4000,- te betalen die de fotograaf vroeg.

Daardoor werd er een rechtszaak aangespannen

Rechter geeft aan dat het 1125 euro kost.



Dus eigenlijk komt het erop neer dat de fotograaf 3,5 x te veel vroeg wat uiteindelijk de rechtsgang heeft veroorzaakt.



07-01-2022 17:32:26 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.671

OTindex: 27.726

@Mikeph : Als ik het artikel goed begrijp rekende de fotograaf commerciële tarieven en was het volgens de rechter tarieven voor doeleinden zonder winstoogmerk.

07-01-2022 19:58:48 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.564

OTindex: 80.546





: ja idd. ai, van de regen in de drup dus... of eerder in een onweersstorm.. @De Paus : ja idd.

