Amerikaanse leerkracht gearresteerd voor vaccineren van leerling zonder toestemming ouders

Een leerkracht uit een school in New York is gearresteerd voor het vaccineren van een leerling tegen het coronavirus, zonder toestemming van de ouders van de 17-jarige. Dat meldt de BBC.Biologielerares Laura Russo (54) uit Long Island zou de 17-jarige jongen – die zelf om het vaccin had gevraagd – bij haar thuis gevaccineerd hebben. Op videobeelden is te horen hoe de vrouw tegen de jongen zegt dat “alles wel in orde komt, hoop ik. Zo, thuisvaccinatie.” De ouders van de jongen zouden de politie gewaarschuwd hebben nadat hun zoon thuiskwam en vertelde wat er gebeurd was.De politie pakte Russo op oudjaarsavond op. Ze riskeert een celstraf van vier jaar voor het uitvoeren van een medische handeling zonder toestemming van de ouders, en zonder de noodzakelijke medische kwalificaties.