Van ski-jassen tot jeans: bergen nieuwe kleding eindigen in de fast fashion-woestijn

De grote kledingconcerns lanceren bijna net zoveel collecties als het jaar weken telt. Geweldig voor wie zich volgens de laatste mode wil kleden. Maar

06-01-2022 20:32:28

Zo weer iets geleerd, wat een ramp is dit voor mens en natuur. Het wordt echt tijd dat men eens gaat nadenken over de mode net als met eten gedaan wordt een beetje minder en het gaat al beter.



Mijn vraag is ook; Waarom maken ze van de nieuwe kleding geen verkoopbare kleding of dumpen ze die kleding niet in een arm land op de markt ook daar kan men zelfs nog aan verdienen. Ook kan er iets anders van gemaakt worden zoals spreien of dierenmanden de restanten kunnen voor poetslappen doorgaan enz. ideeën genoeg.