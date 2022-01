Jongen (13) wordt tijdens buiten spelen met vriendjes in hart geschoten en gaat door met spelen

Een dertienjarige jongen werd op oudejaarsavond door een verdwaalde kogel geraakt toen hij buiten aan het spelen was met vriendjes.



Guilherme in het Braziliaanse Sao Paolo werd nabij zijn hart geraakt, vertelt zijn moeder Priscilla. “Hij had totaal niets door, maakte grapjes en ging door met spelen.”



Toen de jongen thuiskwam klaagde hij over buikpijn en zei zijn ma dat het waarschijnlijk lag aan het feit dat hij pas had gegeten.



De pijn duurde echter voort en kwamen ze tot de ontdekking dat hij een ‘gat’ in zijn torso had, en er bloed omheen zat.



In het ziekenhuis aangekomen bleek dat de jongen werd doorboord door een kogel en deze nabij zijn hart lag.



Artsen vertellen dat de kogel niet hoeft te worden verwijderd en hij buiten levensgevaar verkeert.



Moeder Priscila zegt via nieuwssite Globo dat de jongen zich verder prima voelt.

Reacties

06-01-2022 16:12:59 Emmo

Stamgast



Dat zijn de échte bikkels.

06-01-2022 17:28:44 omabep

Oudgediende



Groot geluk voor dit kereltje en zijn moeder dat hij het heeft overleeft. Wat een schoft(en) om met kogels te schieten i.p.v. vuurwerk.

