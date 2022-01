Bomenbeul hakt bijna 80 bomen dood in Amersfoort: Zo heftig en schokkend

Amersfoort is opgeschrikt door een bomenbeul die bijna tachtig bomen zo heeft beschadigd dat ze dood zullen gaan. De schade loopt tegen een ton, de emotionele schade is nog stukken groter bij natuurliefhebbers. De gemeente heeft aangifte gedaan.



Welke idioot hakt er moedwillig zoveel bomen kapot? En: waarom? Lia Bouma, vrijwilliger bij het Amersfoortse stadspark Elisabeth Groen, heeft er geen woorden voor. "Het is zo heftig en schokkend wat er is gebeurd", zegt ze tegen RTL Nieuws.



Een jaar geleden plantte ze, samen met een groep vrijwilligers, de bomen in het natuurpark Elisabeth Groen. Ze gaven de bomen een hoop tijd, liefde en aandacht. "Dit is bij iedereen enorm hard aangekomen."



Een nog onbekende bomenbeul heeft in de nacht van oud en nieuw een spoor van vernieling achtergelaten. "In het Elisabeth Groen zijn al vijftig bomen vernield", zegt Bouma. Ook de in de straten verderop, vlak onder een flatgebouw zijn bomen vernield. En in het verder gelegen Park Randenbroek is de bomenhater tekeer gegaan.



Bouma weet zeker het iemand is die verstand heeft van bomen gezien de manier waarop te werk is gegaan.



De gemeente Amersfoort heeft aangifte van vernieling gedaan. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat 79 bomen zijn beschadigd. "Van 77 bomen weten we zeker dat ze het niet gaan redden."



Medewerkers van de gemeente hebben de route gelopen die de bomenbeul heeft afgelegd, zegt de woordvoerder. "Daar zijn ze een uur mee bezig geweest. We vermoeden dat iemand een flink deel van de nacht hier mee bezig is geweest. Je zou toch denken dat er iemand iets gezien zou moeten hebben."



Telkens lijkt met een bijl met precisie de schors rondom te zijn weggehakt. Als rondom de schors weg is, kunnen er geen water en andere sappen meer van de wortels naar de bladeren stromen. Gevolg is dat de boom sterft. De vandaal vernielde allerlei soorten bomen. Van een eik, berk en beuken tot, els, prunus en populier.



Maar er zaten ook zeldzame bomen tussen, zoals een Perzische slaapboom, een moerbeiboom en tulpenbomen.



De politie bevestigt de aangifte en neemt de zaak hoop op. In het kader van het onderzoek wil een politiewoordvoerder niet op de zaak vooruitlopen. "We vragen burgers die bijvoorbeeld camerabeelden hebben uit die omgeving om die met ons te delen."



Wat er met de vernielde bomen gaat gebeuren is nog niet duidelijk. De gemeente wil daar volgende week een knoop over doorhakken.

Hij had ongetwijfeld "last" van de blaadjes

100.000 / 80 = € 1250 per boom. Dure bôômkes.

Ik kan me voorstellen dat een berk of een peppel tóch wat goedkoper zijn.

Ook de zeldzame tulpenboom is wat goedkoper.

Edit: ik vergeet natuurlijk de kosten voor het adviesbureau die het bestek op mooet stellen om tot een gedegen Europese aanbesteding te komen. En het inhoudelijk toetsen van de aanbiedingen.

Je denkt er veel te licht over vriend



@Emmo : Zou het niet van de grootte afhangen? En er moeten natuurlijk dure gaten gegraven worden, de bomen gerooid, afgevoerd, een opzichter aangesteld, onderzoekskosten, vergunningen, stortkosten, verwerkingskosten, administratiekosten. Ik vind het bij elkaar wel meevallen

@Grouse : Ik heb geen bal verstand van die dingen. Ik zocht bij het eerste de beste tuicentrum naar "tulpenboom".

@Emmo : Er zijn veel namen die foutief worden gebruikt. De bekende witte en paarse randjesbloem wordt ten onrechte als Alyssum aangeduid. Alyssum is echter een gele vaste plant en geen eenjarige. De juiste naam is Lobularia. Maar vraag daar maar niet naar bij een doorsneetuincentrum.

