Werknemer Subway mishandeld vanwege augurk: Bloedspetters op de grond

Maandagavond brak er wel een hele opvallende ruzie uit in broodjeszaak Subway in het Utrechtse Veenendaal. Een boze klant zou geweld hebben gebruikt tegen een medewerker van de keten. De reden? Een augurk.



"Er is een conflict ontstaan over de kwaliteit van het eten", vertelt Hans Meuleman, communicatieadviseur bij Politie Oost-Utrecht, aan EditieNL. De klant heeft tijdens zijn woede-uitbarsting een flinke ravage aangericht in de broodjeszaak. Op Instagram deelde de politie Rhenen meerdere foto's van de gebeurtenis in een story.



Zo is te zien hoe het spatscherm scheef hangt en dat er in de zaak en daarbuiten bloedspetters op de grond te vinden zijn. "Met de medewerker gaat het gelukkig prima. Maar hij heeft wel een klap in zijn gezicht gehad en dus behandelen we dit als een mishandeling", vertelt Meuleman.



Wat het geweld precies heeft uitgelokt is volgens de politie nog niet bekend. Wel schreef politie Rhenen op Instagram dat de ruzie begon vanwege een augurk. Ook deelde de politie dat de boze klant is aangehouden en is meegenomen. "De situatie heeft geleid tot een aangifte", aldus Meuleman. De boze klant wordt vervolgd.

Reacties

06-01-2022 09:29:09 Grouse

Oudgediende



Waarschijnlijk een man met een klein augurkje.

06-01-2022 10:37:48 Sjaak

Moderator



Wat een zuurpruim!

