Vrouw uit Frankrijk gooit 80 cent in gokautomaat en wint meer dan 200.000 euro

Een veertigjarige vrouw heeft op oudejaarsavond in het casino van Saint-Malo in Frankrijk meer dan 200.000 euro gewonnen nadat ze 80 cent in een gokau

Reacties

05-01-2022 20:12:27 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.282

OTindex: 87.372

Doet mij denken aan die paar öre die we nog over hadden op de boot van Zweden naar Nederland.

Die gooide Papsie in een gokautomaat, want wat moesten we er anders nog mee aan het einde van de vakantie, verder waren we dus blut, en toen kwam er ook geld uit.

Wel geen twee ton helaas, maar wél genoeg om gelijk naar het restaurant te gaan en daar royaal te zitten eten. Haha!

