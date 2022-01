Automobilist moet van de politie een verkeerscursus volgen. Schrijf maar uit, boeit me niks

Een automobilist is maandagmiddag aangehouden op de A28 ter hoogte van de Wijk. Hij reed 39 kilometer te hard en kleefde met 120 kilometer per uur op zijn voorgangers. Ook gaf de man nergens richting aan.

‘Uit eerdere meldingen bleek dat de bestuurder hier vaker voor staande gehouden was. Na een ‘goed gesprek’ werd de bestuurder voor alle feiten proces-verbaal aangezegd. Naast de bekeuringen werd hij aangemeld voor een EMG cursus. Hij verklaarde: ‘schrijf maar uit, boeit mij niks’, vertelt een woordvoerder van de politie op Instagram.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: