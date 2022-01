Nadia (22) ziet tijdens ijshockeywedstrijd verdachte moedervlek en grijpt in

De 22-jarige Nadia wíst dat het foute boel was, toen ze afgelopen najaar tijdens een ijshockeywedstrijd achter een van de managers zat en een verdachte moedervlek in zijn nek spotte. Ze greep direct in en redde zo mogelijk zijn leven. Als beloning heeft ze nu een studiebeurs van 10.000 dollar (8.850 euro) gekregen.IJshockeyfan Nadia Popovici was in oktober vorig jaar bij een wedstrijd tussen de Vancouver Canucks en de Seattle Kraken. Ze is groot fan van Kraken en heeft een seizoenskaart, maar zat tijdens de wedstrijd vlak achter Brian Hamilton, een van de managers van de Canucks.Het viel Nadia op dat de moedervlek die Brian Hamilton in zijn nek had, sterk leek op exemplaren die ze eerder in het ziekenhuis had gezien. Aan de Seattle Times vertelde ze dat tijdens vrijwilligerswerk dat ze daar deed werd 'omringd door melanomen'. Dat is een dodelijke vorm van huidkanker.Nadia wilde Hamilton op de mogelijk gevaarlijke moedervlek wijzen, maar het lukte haar niet zijn aandacht te krijgen. Daarom schreef ze een bericht op haar telefoon, die ze tegen het plexiglas duwde dat zich tussen haar en de manager bevond. "De moedervlek in je nek zou mogelijk een vorm van kanker kunnen zijn, bezoek alsjeblieft een dokter."De woorden 'moedervlek', 'kanker' en 'dokter' waren rood gemarkeerd. Hamilton zag het bericht en vertelde later dat hij dacht: 'Joh, dat is raar'. Omdat de ijshockeywedstrijd nog in volle gang was, besteedde hij er verder geen aandacht aan.Later die avond vroeg hij zijn partner echter toch of zij de moedervlek kon zien. Toen dat het geval bleek te zijn, stapte Hamilton naar een van de sportartsen die 'het er ook niet goed uit vond zien'.De manager liet de moedervlek weghalen. Het bleek te gaan om een melanoom, een dodelijke vorm van huidkanker die geneesbaar is als het vroeg wordt ontdekt. Binnen een week was Hamilton ervan verlost. Als hij langer had gewacht, had de moedervlek levensgevaarlijk kunnen worden.Hamilton wist niet wíe het meisje was dat de telefoon tegen het glas duwde. Daarom deed hij afgelopen weekend via sociale media een oproep waarin hij zei naar een 'heel bijzonder iemand' te zoeken:In een mum van tijd was de identiteit van Nadia bekendgemaakt. Ze ontmoette Hamilton nog diezelfde dag, waarop ook opnieuw een wedstrijd tussen de Canucks en Kraken gepland stond.Voorafgaand aan die ijshockeywedstrijd zei Hamilton tijdens een emotionele ontmoeting dat hij de 'inspanning en volharding' van Nadia zo bewonderde. "Ik was het daarom aan haar verschuldigd om de moedervlek te laten controleren", zei hij.Tijdens de rust maakten de twee ploegen bekend dat Nadia een bedrag van 10.000 dollar (8.850 euro) krijgt om aan de medische faculteit te gaan studeren. "Wat een geweldige manier om aan mijn studie te beginnen", zei Nadia, die momenteel bij een zelfmoordpreventiecentrum werkt.De Canucks wonnen met 5-2. Na afloop van de wedstrijd deelden ze een foto van Hamilton en Nadia, met als onderschrift: "Dit is de belangrijkste winst van vanavond".