Is dit het vuilste hotel ooit? “Ik denk dat ik beter af was met een kartonnen doos”

Een hotel in Londen gaat momenteel de wereld rond. Gebruikers van de Tripadvisor-applicatie kwamen het Goodwood Hotel in Bloomsbury, centraal-Londen, tegen en de recensies (en foto’s!) laten weinig aan de verbeelding over.De gasten die “de kans kregen” om in het Goodwood Hotel te verblijven, hielden er niets minder dan een traumatische ervaring aan over. De recensies en scores op Tripadvisor zijn dan ook niet mals. Om het in de context te plaatsen: het hotel omschrijft zichzelf als “een ideale mix van waarde, comfort en gemak, heel budgetvriendelijk met genoeg voorzieningen voor de gasten”.Het hotel kreeg ondertussen al bijna 300 recensies, waarvan slechts 20 de stempel “beter dan gemiddeld” aangeven. Eén gast was klaar en duidelijk: “Doe de moeite niet om hier te verblijven. Je zou beter af zijn op een bankje in het park. We moesten de televisie zelf nog afstellen, er was geen kleerkast en er was een spleet onder de deur waar je gewoon een boterham door kon schuiven.”Een andere persoon voegde toe: “Er is overal stof in de kleine kamer, we vonden uitwerpselen van muizen en er waren kleine insecten in de badkamer. Een shit hole van een hotel!” En daar bleef het niet bij, nog een andere recensie vermeldde het volgende: “De ramen waren smerig, de muren kraakten, het pleisterwerk bladderde af, alles was stoffig, de bedden waren slechts ijzeren springveren met wat bevlekte doeken over. Ik was beter af met een kartonnen doos.”