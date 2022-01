Oekraïne woest over karakter "Petra de dief" in Netflix-hit Emily in Paris

Het nieuwe seizoen van de populaire Netflixserie Emily in Paris ligt flink onder vuur in Oekraïne. In de serie verschijnt dit seizoen een nieuw personage: Petra uit Kiev. De Oekraïense minister van Cultuur is echter woedend over hoe Petra in de serie wordt neergezet. Hij heeft zelfs een klacht ingediend bij Netflix.De Netflixserie gaat over de Amerikaanse Emily Collins die naar Parijs verhuist om daar te gaan werken. In het nieuwe seizoen komt ze tijdens haar lessen Frans in aanraking met medestudent Petra uit Oekraïne.Als ze buiten de lessen samen gaan shoppen, besluit Petra om de kleren te stelen. Met winkeldiefstal zegt ze geen enkele moeite hebben. Ook wordt Petra weggezet als iemand met een slechte smaak voor mode en een meisje dat constant bang is om te worden teruggestuurd naar haar eigen land.De stereotypering van Petra is bij veel Oekraïners volledig in het verkeerde keelgat geschoten. Van influencers tot onderzoekers: velen zijn boos over het beeld dat neergezet van een Oekraïense in het buitenland.Minister Oleksandar Tkachenko van Cultuur noemt de serie zelfs 'onaanvaardbaar'. Via zijn Telegramkanaal liet Tkachenko weten dat de serie zijn volk afschildert als 'dieven die alles gratis willen'.Het beeld dat volgens Tkachenko wordt neergezet noemt hij zeer beledigend. Hij heeft daarom zijn beklag gedaan bij Netflix, dat de serie produceert.Als een Nederlander in een serie wordt weggezet als drugsbaron, zal je daar bij ons niet snel een minister ophef over horen maken. Maar in een land als Oekraïne ligt dat anders, vertelt correspondent Eva Hartog.Hartog: ''In voormalig Sovjetstaten als Oekraïne wordt dit soort thema's sneller opgepakt op een hoog diplomatiek niveau. De autoriteiten zien het als hun taak om de reputatie van het land te verdedigen, ook als het - zoals in dit geval - om relatief kleine dingen gaat."Dat komt volgens Hartog omdat het thema 'identiteit' in deze landen gevoelig ligt. Hartog: ''Ze willen een bepaald stigma van zich afschudden. In films en series zijn de inwoners van bepaalde Oostbloklanden toch vaak de criminelen of de prostituees. De kritiek van Oekraïne is dat zo'n stereotype superachterhaald is."Het is ook wat de minister van cultuur nu herhaalt: ''Is dit de manier waarop jullie nog naar ons kijken?''Wat de situatie voor Oekraïne extra gevoelig maakt is de huidige situatie met Rusland, dat dreigt met een mogelijke aanval.Hartog: ''Oekraïne wil zich echt profileren als Europees land en dan is het niet fijn als er op deze manier bijna op je wordt neergekeken, alsof Oekraïne er niet bij hoort. Er wordt hier een gevoelige snaar geraakt."Netflix zou inmiddels ook gereageerd hebben op de klacht. Volgens Tkachenko hebben ze hem bedankt voor zijn feedback en willen ze in nauw contact blijven om toekomstige gevallen van stereotypering in de show te vermijden. Netflix is niet van plan om de uitzendingen met Petra te verwijderen.