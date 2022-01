Deze 100-jarige heeft een wel heel bijzonder levenselixer

Veel wandelen, groente en fruit eten en vooral niet te veel drinken, zo luidt het advies als je oud wil worden, maar dat geldt niet voor Marcella Maria Csontos-Halasz uit Dordrecht. Zij pakt er juist een wodkaatje bij.



De Dordtse met Hongaarse roots is net 100 geworden en vertelt aan RTV Rijnmond dat ze zweert bij twee glazen wodka per dag. "Eén glas ‘s middags, één glas ‘s avonds voor ze naar bed gaat”, legt haar dochter uit. Waarom ze dat doet? "Ik zag op tv een Russische man van 110 jaar die elke dag wodka dronk. Daarom was hij zo oud geworden, zei hij. Dit moet ik ook gaan doen, zei ik. En vanaf dat moment ben ik wodka gaan drinken.”



Haar dochter denkt echter dat haar hoge leeftijd door haar optimisme komt. "Mijn moeder is altijd vrolijk. Dat is ze altijd geweest." De vrouw heeft een bijzonder leven achter de rug. Ze moest van de Hongaarse overheid gaan spioneren voor de geheime dienst. Toen ze weigerde, kon ze niet anders dan vluchten. Zo kwam ze in Nederland terecht.

03-01-2022 16:31:02 Emmo

Toon mij een Russische man die niet elke dag wodka drinkt

03-01-2022 16:57:49 Emmo

@DrZiggy : In het artikel wordt niets vermeld over het alcoholgebruik van de heer/dame.

