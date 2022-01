Geen gist in oliebollenmix door fout bij producent: Beslag zal niet rijzen

Schort voor, frituurpan aan en bakken maar. De komende dagen proberen weer veel Nederlanders in hun schuurtje zelf oliebollen te maken. Wie daarbij gebruikmaakt van de oliebollenmix van het bedrijf Koopmans, kan onaangenaam verrast worden: door een fout is er aan een klein deel van de pakken geen gist toegevoegd.



"Dit is niet schadelijk, maar u kunt er geen echte oliebollen mee bakken", laat het bedrijf weten. "Het beslag zal niet rijzen en wij adviseren u om dit product niet te gebruiken."



In een krantenadvertentie van Koopmans staat dat de pakken zijn verkocht bij "enkele tientallen regionale supermarkten". Het is onbekend hoe de fout is ontstaan en hoe die werd ontdekt. Koopmans is niet bereikbaar voor commentaar.



De producent zegt dat aan ruim 99 procent van de oliebollenmixen wel gist is toegevoegd. De verpakkingen zonder gist zijn die met een houdbaarheidsdatum van 03-02-2022 en een productiecode L212447 met een tijdsaanduiding tussen 02.30 en 08.30. Mensen die zo'n pak hebben gekocht, kunnen hun geld terugkrijgen.

Reacties

03-01-2022 12:48:55 Emmo

Er valt toch wat voor te zeggen om je eigen mixen te mixen. Als het misgaat heb je het in ieder geval alleen aan jezelf te wijten.

03-01-2022 13:12:37 Grouse

Quote:

"Het beslag zal niet rijzen en wij adviseren u om dit product niet te gebruiken."



Zelf een beetje gist toevoegen?



Laatste edit 03-01-2022 13:14 Geen gist in de oliebollenmix? Ah, gewoon bloem met een beetje zout dus.Zelf een beetje gist toevoegen?

03-01-2022 13:17:20 Emmo

@Grouse : Of rijsmiddel? Met zelfrijzend kun je ook oliebollen bakken.

03-01-2022 13:21:01 Grouse

@Emmo : Klopt. Dat heb ik ook weleens gedaan. Gaat prima. Ik gebruik dan wijnsteenbakpoeder en een beetje citroenzuurpoeder.

03-01-2022 14:16:52 Mamsie

Ik koop nooit oliebollenmix. Zout en bloem en gist kan ik zelf wel mengen.

In een grijs verleden heb ik me er tussendoor in de zomer een keer er aan bezondigd. De oliebollen werden een hartige hap, véél te zout.

Dus gebruiken we hier al een halve eeuw op 31 december een pak gewone tarwebloem en als ik er aan kan komen, verse gist.

Dat is deze keer niet gelukt maar met een zakje droge gist ging het prima.

Maar dat kunnen als mixkopers waarschijnlijk niet zelf bedenken, gist toevoegen als de boel niet wil rijzen.

03-01-2022 14:42:41 Emmo

@Mamsie : Omdat ikzelf kamp met een verhoogde bloeddruk gooi ikzelf al helemáál nergens zout in of op. Eenmaal gewend merk je dat totaal niet.

03-01-2022 15:45:48 Mamsie

Kant en klare dingen vind ik algauw oneetbaar zout smaken. @Emmo : Hier gaat dat ook zo. Met dien verstande dat er erg gierig met zout omgegaan wordt. En eerlijk gezegd is het eten zó veel lekkerder.Kant en klare dingen vind ik algauw oneetbaar zout smaken.

03-01-2022 15:49:24 DrZiggy

