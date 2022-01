Woede en onbegrip nadat horecaondernemer €160.000 boete krijgt wegens feest oudejaarsavond

Een horeca-exploitant in het West-Australische Perth kan rekenen op een fikse boete van omgerekend €160.000 wegens het overtreden van c-virus maatregelen.



Ook loopt de uitgaansgelegenheid risico om hun drankvergunning te verliezen vanwege het illegaal feest.



Nieuwszender in het land 9News zegt dat de politie op oudejaarsavond de deuren van de bar gesloten aantrof en dat ze over muren moesten klimmen om binnen te komen.



300 personen waren aanwezig op het feest die door hen van de plek werden verwijderd.



Volgens reacties op sociale media kan de overheid aldaar steeds minder op steun van de bevolking rekenen. “We zitten al twee jaar in deze misère en hebben horecaondernemers het wereldwijd moeilijk”, luidt één.



Nachtclubs en muziek- en dansevenementen zijn momenteel verboden in West-Australië. In de regio mogen klanten enkel zittend bediend worden.



Het land staat bekend om hun zeer extreme en vrijheidsbeperkende maatregelen.

Reacties

03-01-2022 14:20:18 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.270

OTindex: 87.357

Quote:

In de regio mogen klanten enkel zittend bediend worden.



Dat is nog altijd veel beter dan liggend bediend worden! ⚰⚱ Dat is nog altijd veel beter dan liggend bediend worden! ⚰⚱

03-01-2022 15:27:29 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 4.089

OTindex: 190

S En gelijk ook dat er een boete is. Ik ben tegen vrijwel alle maatregelen, maar als ze er zijn, zul je je als bedrijf er toch aan moeten houden.



Zou raar zijn als ieder bedrijf zelf kan kiezen welke regels hij wel of niet opvolgt, hoe onbegrijpelijk ze ook zijn.



Voor privé personen ben ik daar overigens wat soepeler in.

03-01-2022 15:36:48 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.332

OTindex: 3.177

300 gasten is best wel veel, waarom waagde hij het erop? Hij weet toch dat dit zou kunnen gebeuren en dan nog, de verrader slaapt niet, is bij ons een gezegde, ik heb een vermoeden dat dit hier ook het geval is geweest als ik lees hoeveel moeite de politie moest doen om binnen te komen.

03-01-2022 15:40:23 Madarian

Oudgediende



WMRindex: 2.568

OTindex: 5.603

@omabep : Waarom waagde hij het erop? Ik gok dat het niet meer uitmaakte of hij niet open zou gaan of een boete zou krijgen. Beide zou mogelijk failliet gaan betekenen. Een boete kan nog aangevochten worden.

03-01-2022 15:42:52 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.270

OTindex: 87.357

@Emmo :

: Door de pastoor, bedoel je? Quote @Mamsie : Door de pastoor, bedoel je?



Ja, de huisschilder komt daar niet voor. Ja, de huisschilder komt daar niet voor.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: