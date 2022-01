Amerikaanse zit vijf uur in wc-hokje vliegtuig na positieve coronatest

Een Amerikaanse vrouw heeft zich vijf uur lang opgesloten op de wc van een vliegtuig nadat ze tijdens haar vlucht positief testte voor het coronavirus.Onderweg van de Amerikaanse stad Chicago naar IJsland kreeg de vrouw last van haar keel, waarop ze een meegenomen zelftest besloot te gebruiken."Ik deed mijn test, nam hem mee naar het toilet en binnen wat voelde als twee seconden, verschenen er twee lijnen (die wezen op een positieve testuitslag", vertelt Marisa Fotieo, de vrouw in kwestie, tegen NBC News.Toen ze positief testte, aarzelde ze geen moment en sloot ze zich meteen op in een van de wc-hokjes van het vliegtuig. Daar bleef ze de resterende vijf uur van de vlucht.Fotieo wist zich te redden dankzij de hulp van een stewardess, zegt ze. "Zij zorgde ervoor dat ik die vijf uur alles had wat ik nodig had, van eten tot drinken, en controleerde constant hoe het met me ging."Fotieo noemt het 'gekke ervaring'. "Er waren 150 mensen aan boord, en het was mijn grootste angst om het virus aan hen te geven."Het Tiktok-filmpje dat ze vanuit haar benarde situatie maakte, is inmiddels miljoenen keren bekeken. Bij aankomst in IJsland werd Fotieo ondergebracht in een hotel van het Rode Kruis.