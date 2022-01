China verbiedt nieuwe tattoos voor voetballers: Haal oude weg

Als het aan de Chinese autoriteiten ligt, loopt straks geen enkele voetballer van het nationale voetbalelftal nog met een tatoeage het veld op. Het zetten van nieuwe tattoos wordt voor de sporters verboden. Ook wordt hen 'geadviseerd' bestaande tatoeages te laten verwijderen.De krant South China Morning Post meldt dat op basis van overheidsinstantie General Administration of Sport (GAS). De nieuwe regels zijn bedoeld als voorbeeld voor de samenleving, staat in de verklaring.Dat Peking geen fan is van tattoos, werd enkele jaren geleden al duidelijk. Bij de Aziƫ Cup van 2019 moesten spelers met inktcreaties op hun armen die bedekken met lange mouwen. Dat was overigens niet genoeg om alle tatoeages van bijvoorbeeld verdediger Zhang Linpeng te verbergen.Volgens de nieuwe regels worden jonge spelers geweerd uit het Chinese elftal als ze tattoos laten zetten. GAS roept het team ook op om "educatieve activiteiten omtrent ideologie en politiek" te organiseren. Allemaal bedoeld om een gevoel van verantwoordelijkheid en trots te stimuleren bij de sporters, schrijft de krant.Het is nog onduidelijk wanneer de nieuwe regels ingaan. De eerstvolgende wedstrijd van het Chinese elftal is op 27 januari tegen Japan, een WK-kwalificatiewedstrijd.