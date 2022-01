Blunder bij Britse bank, duizenden kregen onverwachte kerstbonus

Een Britse bank heeft per ongeluk duizenden mensen op eerste kerstdag een 'kerstcadeautje' gegeven. Door een technische fout bij de Britse bank Santander werden betalingen dubbel uitgevoerd. In totaal werd bijna 155 miljoen euro overgemaakt naar 75.000 rekeningen.



Britse media melden dat het gaat om een technische storing waardoor de betalingen van zo'n 2000 zakelijke rekeningen, dubbel zijn uitgevoerd.



De bank laat weten dat er hard wordt gewerkt om de betalingen weer ongedaan te maken. Santander, een dochteronderneming van de Spaanse Banco de Santander, verzekert haar klanten dat niemand is benadeeld door de fout. De kerstbonus kwam uit de zak van de bank, niet van haar klanten.



Het terugkrijgen van het geld zal geen makkelijke opgave zijn. Britse media schrijven dat veel geld is overgeschreven naar rekeningen bij andere banken. Ook is het mogelijk dat een deel van het geld al is uitgegeven in de kerstvakantie.

Reacties

02-01-2022 14:12:18 Emmo

Het lijkt Monopoly wel.

02-01-2022 14:18:33 omabep

Als ze het mogen houden vanwege "foutje van de bank" dan hebben ze veel geluk, maar als ze het terug moeten betalen en ze hebben het er af gehaald dan komen ze toch later in de problemen.

