Vrouw verbaast volgers met trucje waarbij ze bikinibandje doorknipt

Een Britse TikTokster is viraal gegaan met een video waarin ze haar bikinibandje doorknipt en de schaar er vervolgens op magische wijze aan vasthangt.Alexandra Gray is een 26-jarige presentatrice en actrice uit Engeland. Ze deelt regelmatig trucjes op TikTok, maar deze keer wisten haar volgers niet wat ze zagen, want het filmpje verscheen ineens op Twitter in plaats van TikTok.In de video legt ze uit dat ze haar bikinibandje gaat doorknippen en haar bikini vervolgens zal loslaten. Dat doet ze ook, maar toch is het touwtje nog intact. Op zich niet zo speciaal, maar nadien hangt de schaar plots vast aan het bikinibandje.De video werd inmiddels al meer dan 800.000 keer bekeken. Haar volgers vragen zich af wat het geheim erachter is. «Oké, dat is wel héél straf», «Heel indrukwekkend. Geen idee hoe je dat deed», en «Wow, zo cool!», is de algemene teneur. Wellicht heeft de schaar een systeem waarbij het oor open en dicht gaat, maar laat ons het gewoon op magie houden.