Dieven stelen twee vrachtwagens vol boter in Canada

Dieven hebben in Canada twee vrachtwagens gestolen met in totaal ongeveer 40.000 kilo boter. De diefstal vond zaterdag plaats in de stad Quinte West, 170 kilometer ten oosten van Toronto, maar werd gisteren door de politie openbaar gemaakt, meldt de Toronto Star.



Vier verdachten braken in bij een distributiecentrum en stalen twee trucks en aanhangers die volgeladen waren met boter. De boter heeft een waarde van ongeveer 200.000 Canadese dollar (138.000 euro).



De trucks en aanhangwagens werden teruggevonden in Toronto, maar de boter was verdwenen.



De politie is nog op zoek naar de daders en heeft beelden vrijgegeven van een zwarte SUV waarmee de daders werden afgezet bij de trucks.

02-01-2022 10:06:54 Emmo

Daar kun je een heleboel hoofden mee bedekken.

02-01-2022 10:08:57 allone

40.000 kilo boter, wat doe je met zo'n grote hoeveelheid?

02-01-2022 11:24:05 Emmo

@Mamsie : Zouden er daarvoor genoeg beren en broodjes zijn in Canada?

02-01-2022 14:13:10 omabep

Misschien voor botersculpturen , we zullen afwachten of we er ooit over geïnformeerd worden.

