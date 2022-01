Koe die 100 kilometer zwom tijdens hoogwater verwacht een kalfje

Loeiend goed dierennieuws. Leonarda 12, de beroemde Limburgse koe die tijdens het hoogwater in juli letterlijk opdook in Escharen, verwacht binnen een paar weken een kalfje. Dat vertelt haar boer Har Smeets tegen L1.



Het dier maakte afgelopen zomer een reis waar zelfs Maarten van der Weijden zijn badmuts voor zou afnemen. Leonarda werd gegrepen door het water van de Maas en legde al drijvend en watertrappelend maar liefst 100 kilometer af. In Escharen werd ze door Brabantse brandweerlieden, wonder boven wonder, levend uit het water gevist. De koe lag tussen het meegevoerde puin en kwam alleen met haar snuit boven het water uit.



Boer Smeets zei in juli al dat zijn topzwemster nooit meer naar het slachthuis zou worden gebracht en haar leven zou mogen uitzingen op het droge van de Limburgse weilanden. Daar komt nu dus ook gezinsuitbreiding bovenop. Smeets: “De uiers groeien goed. Dat is belangrijk, als een koe drachtig is.” Of Leonarda junior de zwemgenen van moeders meekrijgt, hoopt de veehouder waarschijnlijk nooit achter te komen.

Reacties

02-01-2022 09:36:13 Mamsie

Oudgediende



Quote:

Wat heeft ze dan nog meer gedaan als alleen zwemmen? Wat heeft ze dan nog meer gedaan als alleen zwemmen?

02-01-2022 09:38:34 Buick

Erelid

@Mamsie , dat vraag je toch niet aan een dame.

02-01-2022 11:58:46 Dimyr

Koeien worden in bijna alle gevallen geïnsemineerd hoor. Of ben ik nu te serieus?

02-01-2022 12:02:00 Emmo

Stamgast



altijd plaats. Meestal kunstmatig, afgekort tot K.I.



Als het de tijd voor ze is, dan is natuurlijke inseminatie zeer wel mogelijk. @Dimyr : Nee hoor, je mag zo zere neus zijn als je wilt. Maar omdat even te blijven, tegen de gewoonte in, inseminatie vindtplaats. Meestal kunstmatig, afgekort tot K.I.Als het de tijd voor ze is, dan is natuurlijke inseminatie zeer wel mogelijk.

