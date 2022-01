Man organiseert illegale straatgevechten en wordt opgepakt

De politie heeft een man opgepakt in Vlijmen die wordt verdacht van het organiseren van zogenaamde 'hoodfights'. Dat zijn illegale vechtpartijen. In het huis van de man werden wapens en drugs gevonden.



De 32-jarige man zou de illegale gevechten organiseren via sociale media. Ook zou hij lid zijn van de verboden motorclub No Surrender.



De verdachte werd woensdagochtend vroeg opgepakt in Vlijmen. Dat huis in Vlijmen is doorzocht, net als het eigen huis van de man in Den Bosch. In Vlijmen vond de politie een koffer met munitie. En in het huis in Den Bosch werden wapens en drugs gevonden.



De gemeente Den Bosch en de gemeente Heusden hebben de man een last onder dwangsom opgelegd voor die illegale vechtpartijen. Dat betekent dat als hij nog eens zo'n gevecht organiseert, hij een boete krijgt van tienduizend euro.

