Man mag Israël pas na 8.000 jaar verlaten vanwege niet betaalde alimentatie

Een Australische man is onderworpen aan een uitreisverbod van 8.000 jaar en mag Israël pas in het jaar 9999 verlaten vanwege onbetaalde alimentatie.



De 44-jarige Noam Huppert heeft sinds 2013 een “stay-of-exit” -bevel tegen hem en kan dit niet opheffen totdat hij meer dan drie miljoen euro aan kinderbijslagbetalingen doet.



“Sinds 2013 zit ik opgesloten in Israël,” legde Huppert uit, eraan toevoegend dat hij een van de vele Australische burgers is die “alleen door het Israëlische rechtssysteem zijn vervolgd omdat ze getrouwd waren met een Israëlische vrouw”, zo meldt hij gisteren via The Jerusalem Post.



De wetten in het land met betrekking tot echtscheiding en kinderbijslag hebben eerdere kritiek gekregen omdat ze vaag en onrechtvaardig zouden zijn.



Filmregisseur Sorin Luca, die een documentaire maakt over de echtscheidingswetten van Israël genaamd “No Exit Order”, beweert dat “een vrouw gemakkelijk een reisverbod kan opleggen aan de vader, met een vraag naar kinderbijslag die zich kan uitstrekken tot de hele duur van de kindertijd.”



“Zodra een vader het bevel heeft, kan hij tot 21 dagen worden opgesloten, of hij nu de mogelijkheid heeft om te betalen of niet – zonder enig onderzoek naar zijn financiën. Van mannen wordt verwacht dat ze 100% of zelfs meer van hun inkomen betalen om voor hun kinderen te zorgen,” vervolgt Luca.

Reacties

31-12-2021 20:41:25 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 42.244

OTindex: 87.323

Het zal allemaal wel..... 🤔

31-12-2021 22:12:02 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.319

OTindex: 3.177

Zijn die vrouwen echt zo gemeen of heeft meneer nooit een cent betaald en is ze overgegaan tot deze maatregel om zo geld te krijgen voor hun kind?



Ik lees dat ze niets nagaan over de financiën dan is het sneu voor die mannen die dus geen miljoenen op hun rekening hebben staan, ik vind het aardig veel geld om zoveel miljoenen te eisen en ook inhalig en bij zulke voordelen heb je dus kans dat deze vrouwen het expres doen.

31-12-2021 22:43:24 allone

Oudgediende



WMRindex: 45.503

OTindex: 80.482

Quote:

mag Israël pas na 8.000 jaar verlaten ... tot de hele duur van de kindertijd dan blijven ze in Israel wel heel lang kind



" meer dan drie miljoen euro aan kinderbijslagbetalingen" ~ wat een enorm bedrag



Laatste edit 31-12-2021 22:44 dan blijven ze in Israel wel heel lang kind" meer dan drie miljoen euro aan kinderbijslagbetalingen" ~ wat een enorm bedrag

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: