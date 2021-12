Bekende waarzegster voorspelt niet veel goeds voor 2022

Volgens de voorspellingen van de Bulgaarse waarzegster Baba Vanga staan er heel wat erge dingen te gebeuren in 2022. Zo zou er onder meer een nieuw dodelijk virus opduiken…Baba Vanga was een blinde waarzegster die 25 jaar geleden op 85-jarige leeftijd overleed. Ze werd ook wel de ‘Nostradamus van de Balkan’ genoemd en voorspelde de toekomst tot 5079, het jaar waarin volgens haar de wereld zal vergaan.Heel wat mensen nemen haar voorspellingen serieus omdat ze tal van historische gebeurtenissen zag aankomen. Zo wist ze onder meer dat de Verenigde Staten aangevallen zouden worden door ‘stalen vogels’ (aanslag op WTC in 2001), voorspelde ze dat een enorme golf volledige steden zou verwoesten (tsunami in de Indische Oceaan in 2004) en dat de 44ste president van de Verenigde Staten een zwarte man zou worden (Barack Obama).Ook naar het jaar 2022 blikte ze destijds vooruit. Volgens haar zouden verschillende Aziatische landen en Australië getroffen worden door enorme overstromingen. India zou dan weer te kampen hebben met extreme hitte, wat zou leiden tot een enorme sprinkhanenplaag waardoor gewassen vernield zouden worden en dat bijgevolg hongersnood zou veroorzaken.Daarnaast voorspelde ze dat tal van steden te maken zouden krijgen met een tekort aan drinkwater, wat politieke gevolgen zou hebben omdat die landen dan genoodzaakt zullen zijn om oplossingen te vinden.Haar meest opvallende voorspelling is echter dat er in Siberië een ‘bevroren’ dodelijk virus zou vrijkomen door de klimaatverandering. Ook beweerde ze dat aliens onze planeet zouden binnenvallen door een asteroïde op ons af te sturen. Ten slotte voorspelde Baba Vanga dat 2022 het jaar zou worden waarin virtual reality helemaal doorbreekt.