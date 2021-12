Meisje (2) gooit geld uit papa's auto en veroorzaakt reeks ongelukken

Doordat een 2-jarig meisje papiergeld uit het open autoraam gooide, vonden er afgelopen week meerdere aanrijdingen plaats op de B471 bij de Duitse plaats Emmering.



Het 2-jarige meisje speelde tijdens het rijden met een plastic tas die in de auto lag, terwijl haar vader achter het stuur van zijn auto zat, zo meldt website 24Auto.de. Daarin zat volgens de politie een ‘redelijk groot geldbedrag’ in kleine coupures. Even later gooide de dochter de plastic zak met daarin een groot geldbedrag uit het raam.



Daarop stopte de vader de auto en rende de B471 op bij Emmering om de wegwaaiende bankbiljetten op te halen. Volgens de politie moest een tegemoetkomende automobilist remmen omdat de man over de weg rende. De auto daarachter kon niet op tijd stoppen en ramde zijn voorligger. Daarop volgden meerdere botsingen, waarbij onder meer een vrouw licht gewond raakte door een ontplofte airbag. De materiële schade bedraagt ​​volgens de politie zo'n 15.000 euro.



Volgens de politie heeft de man de meeste bankbiljetten weer kunnen pakken. Toch meldde zich 's avonds een automobiliste uit München die een briefje van tien euro had aangetroffen op haar voorruit. Volgens een politiewoordvoerder heeft het geen zin om alsnog naar geld te zoeken langs de B471. Om hoeveel geld het in totaal ging, is niet bekendgemaakt.

Reacties

29-12-2021 18:25:35 allone

Oudgediende



Quote:

De materiële schade bedraagt ​​volgens de politie zo'n 15.000 euro. en hoeveel geld zat er in die tas? en hoeveel geld zat er in die tas?

29-12-2021 18:29:05 Emmo

Stamgast



Met een paar kromme bumpers zit je gauw op de €15000.

29-12-2021 18:50:00 Mamsie

Oudgediende



Tja.... als je een zak met geld in je auto rond laat slingeren en er een dreumes bij zet, kun je wat verwachten.

29-12-2021 21:32:24 Mikeph

Senior lid

Daarin zat volgens de politie een ‘redelijk groot geldbedrag’ in kleine coupures



En waarom stop je veel geld in een plastic tas?



zwart geld?

29-12-2021 22:06:58 De Paus

Oudgediende



S Ze waren natuurlijk op weg naar Rome om een bedrag aan mij te schenken. Het meeste geld is nu terug ggevonden, maar ik zit nog steeds op ze te wachten.

