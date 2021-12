Fraudeur krijgt spijt en stort 5000 euro terug aan slachtoffer

Een 68-jarige vrouw uit Arnhem heeft wel een heel bijzonder 'kerstcadeau' gekregen. De man die haar had opgelicht via WhatsApp besloot het bedrag van 5000 euro terug te storten.



De fraudeur had onlangs op slinkse wijze het geldbedrag weggesluisd bij de Arnhemse. De vrouw was via WhatsApp benaderd door haar 'dochter'. In werkelijkheid ging dit om een fraudeur, maar de vrouw geloofde het verhaal en maakte het geld over. De politie Hardenberg deelt het verhaal via Facebook.



De verdachte bleek meerdere mensen te hebben opgelicht en kon worden opgespoord. Hij bleek al een redelijke spaarpot te hebben opgebouwd, schrijft de politie. Tijdens het verhoor gaf de verdachte aan dat hij spijt had. Hij wilde het schadebedrag terugstorten.



Een rechercheur nam contact op met de vrouw. De politie schrijft dat ze erg emotioneel was en ook erg blij dat de man tot inkeer was gekomen.



Dit soort oplichting via WhatsApp vindt steeds vaker plaats. In 2017 werden er nog 47 meldingen van gedaan bij de Fraudehelpdesk. In 2019 waren dit er 2600 en het jaar erna was het aantal vervijfvoudigd naar 12.000. WhatsApp-fraudeurs worden zelden gepakt.

Reacties

29-12-2021 14:24:42 Buick

Erelid

WMRindex: 2.430

OTindex: 699

Wnplts: amsterdam

Wat toevallig. Hij is opgepakt en krijgt wroeging.

Hij mag van mij 2 weken strafvermindering als hij de rest van het jaar maar doorbrengt in de gevangenis.

29-12-2021 16:41:03 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.497

OTindex: 27.708

@Buick : Het is inderdaad opvallend hoe vaak dit soort mensen spijt krijgen nadát ze gesnapt zijn. Voordat ze gesnapt zijn gebeurt dat zelden.

