Bijna hele korps stapt op na aanstelling veroordeelde pyromaan als brandweercommandant

Tien van de dertien vrijwilligers van het brandweerkorps van St. Clair County, in de Amerikaanse staat Illinois, nemen ontslag uit onvrede met de aanstelling van een veroordeelde pyromaan als hun nieuwe brandweercommandant. Dat melden Amerikaanse media.



De directie van het korps stelt dat ze «goede redenen» hebben om commandant John Rosencranz te vervangen door de controversiële Jerame Simmons, maar de aanstelling van laatstgenoemde zet kwaad bloed bij vele korpsleden die zich het verleden van Simmons maar al te goed herinneren.



Simmons werd meer dan twintig jaar geleden beschuldigd van het aansteken van een brand in een leegstaand huis en op een lokale middelbare school. Hij was achttien op het moment van de feiten. Simmons pleitte schuldig, kreeg een voorwaardelijke straf en werd later gratie verleend door de gouverneur van Illinois.



Tijdens een directievergadering afgelopen maandag uitten diverse korpsleden hun bedenkingen bij de personeelswissel aan de top. «Hem werd gratie verleend, maar de stad herinnert zich nog steeds hoe hij een school en een huis in brand stak, waarbij brandweermannen gewond zijn geraakt», zo zei de echtgenote van de voormalige commandant, Laura Rosencranz. In een vlammende brief aan de directie klagen de korpsleden aan dat Simmons niet over de vereiste kwalificaties zou beschikken. Hij kreeg dan ook niet het vertrouwen van het korps.



John Rosencranz noemde de keuze voor Simmons als zijn vervanger «walgelijk». Zijn ontslag werd naar eigen zeggen niet gemotiveerd door de directie.

Reacties

25-12-2021 08:50:56 omabep





Zoiets als "dieven vangen met dieven", dus als er geen brand is dan hebben we hem nog om het een beetje aan te stoken.



Ik kan me voorstellen wat deze mensen voelen er zullen best wel mensen tussen zitten die in al die jaren beter gekwalificeerd zijn.

25-12-2021 09:09:29 Emmo





Ondanks de eventuele bestuurlijke kwalificaties van de pyromaan, lijkt het mij een zeer grove veronachtzaming van de professionele integriteit van de brandweerlieden. Ook lijkt het mij een bijzonder dom signaal naar de samenleving.



Niet alleen dient die pyromaan geen brandweercommandant te worden, degene die op dit lumineuze idee gekomen is dient met pek, veren en zonder pensioen naar Verweggistan gepromoveerd te worden.

25-12-2021 10:17:59 Mamsie





Quote:

Simmons werd meer dan twintig jaar geleden beschuldigd



Best mogelijk dat zijn fascinatie voor vuur nu de góéde richting uitgaat en dat hij uitstekende bestuurlijke kwaliteiten heeft ontwikkeld. Moet hij zijn verleden dan de rest van zijn leven nagedragen krijgen?

Anderzijds.. Ik kan me toch de onwil van de brandweerlieden ook wel goed voorstellen zéker gezien de persoonlijke en materiële schade die hij heeft veroorzaakt.

En waarom moet zijn voorganger dan ontslagen of weggepromoveerd worden?



25-12-2021 12:41:42 Buick



Dit deugd niet.

De brandweerlieden op de werkvloer zullen nu vaak (als grap) te horen krijgen: ow je zal het zelf wel hebben aangestoken.

Het beste wat je dan kan doen is weg gaan bij die club.

25-12-2021 14:32:32 De Paus





S Quote: In een vlammende brief aan de directie klagen de korpsleden aan dat Simmons niet over de vereiste kwalificaties zou beschikken.



Wat zijn die jongens toch weer heetgebakerd. Ze zijn natuurlijk bang om straks in zak en as te zitten. De emoties laaien weer hoog op, ze zouden het liefst hun nieuwe commandant op de brandstapel zetten. Maar ze staan nu wel in het brandpunt van de belangstelling met hun aanstekelijke pleidooi om die man niet als hun baas te accepteren.

