Kat springt op baasje, die het uitschreeuwt

Op beelden is te zien hoe een kat haar klauwen zet in de rug van haar baasje om grip te hebben. Het geschreeuw van de man gaat door merg en been.Het pijnlijke tafereel speelde zich twee weken geleden af in de Wit-Russische stad Maladzetsjna. De man des huizes is aan het bellen en op dat moment besluit zijn kat om vanop het keukentablet op hem te springen. Ze zet haar klauwen daarbij even in zijn rug, wat erg pijnlijk geweest moet zijn. Zo bewijst ook het geschreeuw van de man. Zijn vrouw kan er op de achtergrond smakelijk mee lachen.Kijkers hebben te doen met de man. Sommigen vinden het ongepast dat zijn vrouw hem uitlachte. «Ik heb hetzelfde meegemaakt. Je kan de pijn gewoonweg voelen», «Waarom lacht ze ermee? Ik zou het erg voor hem vinden», en «Ik denk dat de kat hem wou jennen omdat ze geen aandacht kreeg», wordt er gereageerd.