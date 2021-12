Japanner ontwikkelt likbaar beeldscherm

In de categorie uitvindingen die we niet echt nodig hebben: de smaaktelevisie die je moet likken. Een Japanse uitvinder ontwikkelde een prototype van een beeldscherm dat ieder gewenst smaakje kan produceren. Door aan het hygiƫnische folie op het beeldscherm te likken kan de gebruiker alle smaken proberen.



De machine werkt met tien verschillende spuitbusjes die verschillende smaken bevatten. Door deze smaken te mengen op het folie kan volgens de maker de smaak van al het eten imiteren. "Het doel is om het voor mensen mogelijk te maken om eten in een restaurant aan de andere kant van de wereld te ervaren, zelfs als ze zelf thuis zitten", legt professor Homei Miyashita uit.



Miyashita werkte het afgelopen jaar aan dit prototype en schat dat een commerciƫle versie iets minder dan 800 euro gaat kosten. Dat hoeft niet per se in deze televisievorm te zijn, want heeft ook een versie waarbij de smaak op een toastje wordt gespoten. De uitvinder claimt dat deze machine kan helpen bij het op afstand opleiden van koks of sommeliers. Wanneer een productieversie op de markt verschijnt, is nog niet bekend.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: