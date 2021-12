Man houdt ambulance op en brengt te vroeg geboren baby in gevaar

"Je moet zeker met spoed je eten in de magnetron zetten?", vroeg een man aan het personeel van Ambulance Rotterdam-Rijnmond. Met zijn verontwaardiging hield hij de medewerkers op en bracht zo onnodig het leven van een te vroeg geboren baby in gevaar.



De ambulancemedewerkers waren met zwaailichten en sirenes op weg naar hun post om een couveuse op te halen, zo laat de ambulancepost woensdag via Facebook weten. "Die staat 24 uur per dag paraat en is eigenlijk hetzelfde als een gewone brancard, maar dan met een compleet ingerichte couveuse erop gemonteerd."



Net voor de post passeert het personeel een automobilist. De ambulance staat inmiddels voor de roldeur van de post, die op dat moment op wordt getrokken. Het zwaailicht en de sirene staan uit. De auto van net stopt achter de ambulance en een man stapt uit. "Met een driftige pas komt hij naar de bestuurderskant en klopt op het raam. Bij het opendoen van het raam krijgen we de volle laag."



Zo zou het asociaal zijn om met spoed naar een post te rijden, het zou vast zijn om eten in de magnetron te zetten. "En dat er echt geen patiƫnt achterin ligt, dus de noodzaak om zo te rijden is misbruik maken van je functie", laat Ambulance Rotterdam-Rijnmond weten. De man wist echter natuurlijk niet dat er niemand achterin lag omdat eerst de couveuse moest worden opgehaald.



Omdat de tijd van de medewerkers erg kostbaar was, gingen ze de discussie niet aan. Wel hebben ze een boodschap voor de man: "Beste meneer, sorry dat we u niet te woord konden staan. We moeten met spoed verder, want verderop in het ziekenhuis wordt gevochten voor het leven van een baby'tje."



"De dokter stapt straks bij ons in en we moeten met dit prille leven in de couveuse met spoed naar het Sophia Kinderziekenhuis. Deze tijd hebben we hard nodig, elke seconde telt", zo schrijft de ambulancepost. "Het ziet er inderdaad bijzonder uit, maar u mag ervan uitgaan dat er professionals in de ambulance zitten die hun vak met passie uitoefenen, en niet met spoed een prakkie gaan opwarmen."

