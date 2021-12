Ontevreden Tesla-eigenaar blaast Model S op met 30 kilo dynamiet

Het overkomt iedereen weleens: je stapt over naar een ander automerk, maar komt erachter dat het gewoon niet jouw cup of tea is. Je kunt je auto weer verkopen of inruilen, maar je kunt je ongenoegen ook op een andere manier kenbaar maken. Met 30 kilo dynamiet bijvoorbeeld.Dit verhaal gaat over de Tuomas Katainen uit Jaala, een klein dorpje in het zuiden van Finland. Hij is/was de eigenaar van een tweedehands Tesla Model S uit 2013. Van de eerste 1.500 kilometer heeft de Fin erg genoten, maar toen sloeg het noodlot toe: problemen met het accupakket.De auto werd naar een Tesla-servicecenter gebracht en daar werd vastgesteld dat het hele accupakket vervangen moest worden. Geen ramp, dat dekt de garantie. Maar de Model S gaat inmiddels alweer een tijdje mee en de garantie was in dit geval net verlopen. De reparatiekosten van 20.000 euro moest Tuomas dus zelf betalen. Daar was hij niet zo blij mee…De Fin besloot dat er nog maar één ding op zat: de Tesla met 30 kilo dynamiet opblazen in een oude steengroeve. Een vreemd besluit, maar we zijn allemaal wel eens boos geweest om een hoge garagerekening. Iedereen gaat daar op zijn eigen manier mee om.Een team van explosievenexperts werd ingeschakeld om het klusje te klaren. Achter het stuur werd een pop van Elon Musk geplaatst en aan de zijkant van de auto 30 kilo dynamiet.