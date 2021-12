Amerikaan vindt kat negen dagen na tornado levend onder puin

Een piepklein lichtpuntje in de nasleep van de verwoestende tornado's die in de Amerikaanse staat Kentucky onlangs tientallen levens eiste. Een man die zijn kantoor verloor bij de natuurramp vond negen dagen later zijn kat levend terug onder het puin.



Sonny Gibson had zich er al bij neergelegd dat hij zijn kat Madix nooit meer zou zien. Zoals veel gebouwen die sneuvelden door de hevige tornado's in Kentucky, bleef ook van zijn kantoor in de plaats Mayfield vrijwel niets meer over.



Madix moest ergens dood onder het puin liggen, vermoedde Gibson. Hij had het zoeken inmiddels opgegeven toen hij afgelopen zondag bij zijn verwoeste kantoor ging kijken en ineens gemiauw onder het puin vandaan hoorde komen. "Ik dacht dat m'n brein me voor de gek hield", zegt hij tegen The Guardian. "Maar toen ik zijn naam riep, hoorde ik het opnieuw."



Wat bleek: het dier zat opgesloten in een gat onder het puin. Gibson belde wat van zijn werknemers om hem te helpen bij het bevrijden van zijn huisdier, dat hij altijd bij zich had in het kantoor van zijn zaak.



"Het was geweldig om hem weer vast te kunnen houden", zegt Gibson. "Als katten echt negen levens hebben, dan heeft hij er in de afgelopen dagen waarschijnlijk acht opgebruikt. Ik kon me echt niet voorstellen dat iets die tornado's en het puin had kunnen overleven."



Eerder deze maand trokken tientallen tornado's over een gebied in het midden van de Verenigde Staten. In negen staten richten die enorme verwoestingen aan. In de staten Kentucky, Tennessee, Illinois, Missouri en Arkansas vielen er dodelijke slachtoffers te betreuren. Volgens de laatste berichten kwamen er in totaal tenminste 93 mensen om het leven.

