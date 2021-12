Serveerster die in lingerie werkt openhartig: «Dat was enorm gênant!»

Een Amerikaanse barista die enkel lingerie of een bikini draagt tijdens het werk praat in een interview over enkele nare ervaringen die ze meemaakte. «Mensen snappen maar niet dat ik enkel en alleen koffie serveer en met hen praat», klinkt het.De 19-jarige vrouw, ene Grace, houdt van haar job en zit er niet mee in om schaars gekleed te werken. Zo maakt ze koffie en slaat ze een babbeltje met de klanten. Dat loopt meestal goed, maar soms zijn er ook mensen die omwille van haar outfit verkeerde bijbedoelingen hebben. «Sommige mannen zijn echt walgelijk en houden zich totaal niet in als ze langskomen. Ze vragen of ik mijn borsten wil laten zien en als ik dan nee zeg, worden ze boos en geven ze geen fooi», vertelt ze in Daily Star.Ze betreurt dat dergelijke mannen zo denken. «Mensen snappen maar niet dat ik enkel en alleen koffie serveer en met hen praat. Ze veronderstellen dat, omdat ik weinig kleren aanheb, ik ook andere diensten aanbied. Dat geeft mij en andere bikini-baristas een slecht imago», klinkt het.Onlangs werd het echter nog schaamtelijker, toen de vader van één van haar vriendinnen bleef langskomen. «Dat was enorm gênant. Hij gaf me honderden dollars opdat ik niet aan zijn dochter zou vertellen dat hij een vaste klant was. Toen hij merkte dat ik niets anders deed dan koffie maken, stopte hij met langskomen. Tot op de dag van vandaag heb ik niemand verteld wiens vader hij was», besluit ze.