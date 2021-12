Deze McDonalds heeft een ingenieuze oplossing bedacht voor klanten met overgewicht

Dat fastfood niet gezond is voor een mens, weten we natuurlijk al langer dan vandaag. Maar dat het af en toe wel heel erg kan smaken, is ook niet bepaald nieuw. En als het bij af en toe blijft is er geen probleem, maar één frietje worden er al snel twee of drie en dan nog een hamburger erbij… Voor je het weet ben je zes maanden en twaalf kilo’s later.



Uiteraard kan je dat vermijden mits de nodige zelfdiscipline, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Veel sporten is ook een idee en in China nemen ze dat wel heel letterlijk.



Een filmpje van de TikTokker @cris13yu toont namelijk een niet nader gespecifieerde McDonald’s in China waar klanten niet op een stoel, maar op een hometrainer zitten terwijl ze eten. Een origineel concept dat online zowel aanhangers als tegenstanders heeft. Sommigen vinden het «beter dan niets» terwijl anderen erop wijzen dat het niet gezond is om te bewegen tijdens het eten. Wat je er ook van denkt, wij zijn alvast benieuwd of het idee binnenkort ook naar België komt overwaaien.

