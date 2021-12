Gemeenteraad Maastricht stemde maandenlang verkeerd, moties moeten over

Vorig jaar april nam de gemeenteraad een tijdelijke wet aan waarin is vastgelegd dat ieder raadslid na een digitale vergadering kan meestemmen per stembrief. Maar die procedure is sindsdien niet goed gevolgd, bleek in een raadsvergadering afgelopen dinsdag.



Alleen raadsleden die ook bij de vergadering aanwezig waren kregen namelijk een stembrief per post. Degenen die afwezig waren kregen er geen en daardoor verviel hun mogelijkheid om te stemmen.



Door de fouten in de procedure moet de gemeenteraad zich opnieuw buigen over een aantal moties. Alleen al zes moties uit november passeren opnieuw de revue, schrijft 1Limburg.

Reacties

27-12-2021 10:18 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.451

OTindex: 27.706

Altijd leuk als de autoriteiten zodanig goed op de hoogte zijn van hun eigen regels dat ze de plank volledig misslaan.



Zou dit nog repercussies hebben voor de verantwoordelijke personen, of wordt dit met de mantel der belastinginkomsten afgedekt?

27-12-2021 10:20 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 88.822

OTindex: 38.338

voordeel is wel dat de moties opnieuw worden behandeld met de kennis van nu

27-12-2021 10:52 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.451

OTindex: 27.706





Worden de geachte raadsleden eigenlijk per behandelde motie betaald? @botte bijl : Zo kun je natuurlijk wel aan de gang blijven.Worden de geachte raadsleden eigenlijk per behandelde motie betaald?

