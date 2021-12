Brits onbewoond eilandje op zoek naar pub-beheerder en koning

Of het een droombaan is, valt te bezien. Maar uniek is de job zeker: het ieliepielie Britse eiland Piel zoekt een nieuwe pub-beheerder én koning.



Maar dan wel een koning zonder onderdanen, want de pub-beheerder is, naast zijn eigen gezin, meteen ook de enige bewoner van het eiland. Piel bestaat verder alleen uit een oude kasteelruïne, een rijtje van drie vakantiehuisjes en natuur. Een veerboot brengt wandelaars en andere toeristen vanaf de vaste wal tijdens het hoogseizoen heen en terug.



Dat duurt tot half vijf, daarna is het eiland afgesloten van de buitenwereld. In het hoogseizoen blijven er geregeld toeristen kamperen (aan de beheerder de taak om het toiletgebouwtje schoon te houden), maar op andere momenten is het eiland verlaten. Dan heeft de beheerder de taak het hele eiland van zo'n 20 hectare groot te beheren.



De Britse krant The Guardian meldt dat degene die de baan aanvaardt 'min of meer officieel' tot koning wordt gekroond. Hij of zij mag op een troon gaan zitten, waarna de kroningsceremonie wordt afgemaakt door enkele emmers met bier over hem of haar heen te gooien.



De gemeenteraad van het nabijgelegen stadje Barrow-in-Furness, die ook gaat over het eilandje, zoekt iemand die een verbintenis voor zeker tien jaar wil aangaan. Een vacaturetekst met functieprofiel is nog niet verschenen, maar in de raadsstukken staat al wel een voorzetje. "Een beheerder zal de uitdagingen van weer en afzondering moeten kunnen waarderen."



Ook over verdiensten is nog weinig bekend, al zal het met de omzet van de pub wel goed zitten. Want hoe verlaten het eiland op de rustige momenten ook is, overdag zit de pub geregeld tjokvol met dagjesmensen. De gemeenteraad overweegt zelfs om het terras van de pub flink uit te breiden.

Reacties

26-12-2021

Oudgediende



WMRindex: 45.472

OTindex: 80.410

Quote:

overdag zit de pub geregeld tjokvol met dagjesmensen ook door de week / in de winter? Quote:



Hij of zij mag op een troon gaan zitten, waarna de kroningsceremonie wordt afgemaakt door enkele emmers met bier over hem of haar heen te gooien.

rare jongens, die Britten ook door de week / in de winter?rare jongens, die Britten

26-12-2021

Senior lid

WMRindex: 266

OTindex: 7

dus overdag ben je barman tot half 5, waarna de veerboot niet meer gaat.



Wanneer moet je zelf boodschappen en dergelijke doen?



Zodra sochtends de boot weer gaat, komen de toeristen en gasten ook weer.

