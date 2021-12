Man opgepakt voor stelen van 18 meter lange brug

De politie in het Amerikaanse stadje Akron heeft een 63-jarige man aangehouden voor het stelen van een complete brug. Ontkennen wordt moeilijk voor de dief, want de overspanning van zo'n achttien meter lang werd in delen in de tuin van de man aangetroffen.De voetgangersbrug was al in 2003 weggehaald door de beheerders van het Middlebury Run Park, maar was niet weggegooid. De brug lag in een opslag om na een opknapbeurt op een andere locatie weer geïnstalleerd te worden. Blijkbaar had de dief andere plannen met het gevaarte.Op 3 november ontdekte de politie al dat de loopplaten van de brug waren gehaald en op 11 november was ook het gigantische metalen frame verdwenen. De 63-jarige dief zou een transportbedrijf hebben ingehuurd voor het optakelen en verplaatsen van de zware brug. Nu de man achter tralies zit wordt de brug de komende dagen weer teruggebracht naar de originele opslag.