Vrouw springt uit auto die van besneeuwd wegdek glijdt. Maar dan komt er nóg een auto aan

Op beelden is te zien hoe de auto van een vrouw ongecontroleerd een gladde weg af glijdt. Uit schrik kruipt ze uit de wagen, maar dat is levensgevaarlijk. Gelukkig loopt het al bij al goed af.Het bloedstollende tafereel speelde zich vorige week af in Bend, een plaats in de Amerikaanse staat Oregon. Een vrouw rijdt er met de auto van een afhellende weg die spekglad is door de sneeuw. Haar auto begint te glijden en in paniek doet ze het portier open om eruit te kunnen. «Ik weet niet wat ik moet doen. Kan iemand me helpen?», roept ze naar de buurtbewoners.Die raden haar aan om in de auto te blijven. Als haar wagen min of meer tot stilstand komt, springt ze er alsnog uit. Terwijl ze gehurkt in het midden van de weg zit, kom er een ander voertuig aanglijden. Die botst tegen de wagen van de vrouw, maar gelukkig raakt hij haar net niet.