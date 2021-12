Bezorger levert pakketje af, maar vergeet daarbij cruciaal detail

Nu de eindejaarsfeesten voor de deur staan, kopen we zo mogelijk nog meer online pakketjes dan anders. De hardwerkende pakjesbezorgers zijn dus zo mogelijk nog meer vermoeid dan anders, en dat heeft soms nare gevolgen.‘Oef, nog een pakketje veilig bezorgd’, dacht de pakjesbezorger toen hij het doosje aan een voordeur in het Amerikaanse Leesburg legde. Maar net wanneer hij zich omdraait om weer naar zijn bestelwagen te stappen, beseft hij dat hij één cruciaal detail vergeten is: de handrem van de wagen. Terwijl het busje steeds meer vaart maakt, perst de bezorger alles uit z’n lijf om de wagen tot stilstand te brengen. En miraculeus genoeg lijkt dat zowaar te lukken. Misschien een sprinterscarrière overwegen?Commentaar redactie WMR: als je goed kijkt zie je in het begin iemand bewegen in de auto. De auto wordt kennelijk door iemand bestuurd, anders zou hij ook niet zo mooi de bocht hebben gevolgd.