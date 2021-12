Nigeria vernietigt vaccins en legt schuld bij de gevers

Nigeriaanse autoriteiten hebben woensdag ruim een miljoen vaccins van AstraZeneca die over de houdbaarheidsdatum zijn vernietigd. Het land liet weten geen gedoneerde vaccins meer te willen ontvangen die nog maar kort houdbaar zijn.



Volgens Faisal Shuaib, een van de hoogste gezondheidsfunctionarissen in het land, wordt Nigeria in een lastig parket gebracht doordat westerse landen "vaccins hamsteren en opslaan totdat ze bijna niet meer houdbaar zijn en die dan doneren".



Nigeria heeft als doel om 55 miljoen van de 206 miljoen inwoners van het land voor februari volgend jaar te vaccineren. Hoewel de vaccinatiecampagne inmiddels op stoom is gekomen, heeft tot nu toe slechts 2 procent van alle inwoners twee prikken gehad.

Reacties

26-12-2021 12:45:25 Emmo

Stamgast



WMRindex: 54.437

OTindex: 27.706

Ik vraag mij in gemoede af waarom één van de grootste olieproducenten van de wereld in Europa en Amerika moet bedelen om de volksgezondheid in dat land op peil te brengen.



Als je vaccins krijgt die maar kort houdbaar zijn dien je die zo snel mogelijk te gebruiken en er niet met de dikke kont bovenop blijven zitten.

