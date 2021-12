10-jarige Arturo betrapt inbreker op heterdaad

Terwijl de 10-jarige Arturo afgelopen zaterdag op de bank lag te slapen, werd hij wakker van het geluid van brekend glas. Toen hij opkeek, zag hij een inbreker in de woonkamer staan. De jongen schakelde direct zijn stiefvader in en belde de politie. De politie in Hoorn noemt Arturo een held en overhandigde hem een certificaat en een chocoladereep.



"Ik lag te slapen op de bank en ik werd wakker omdat iemand een gat in het raam had gemaakt", vertelt Arturo. Ineens stond hij oog in oog met een inbreker. De man in de woonkamer sprak hem aan, "You sleep?" Arturo ging vervolgens snel naar boven om zijn stiefvader Eugene te waarschuwen. "In eerste instantie dacht ik dat hij droomde", zegt Eugene. "Maar er stond dus echt een man in de woonkamer."



Toen Eugene beneden aan de man vroeg wat hij in zijn huis deed, gaf hij daar geen antwoord op. "Hij sprak geen Nederlands en was verward. Het bleek later dat hij vuur wilde hebben, om de barbecue in de schuur mee aan te steken." Waarschijnlijk had de man eerder al een tijd in de schuur rondgesnuffeld, om vervolgens met een van de golfclubs die daar lag in te breken in het huis. Eugene hield de man in bedwang en ondertussen belde Arturo de politie, die binnen enkele minuten ter plaatse was.



Naar aanleiding van zijn heldendaad kreeg Arturo van de politie een Certificaat van Heldhaftigheid en een chocoladereep. "De oorkonde hangt inmiddels op zijn kamer en de chocola is zelfs al op", zegt Eugene. Arturo ziet zichzelf niet als een held, maar heeft zijn certificaat wel trots aan alle buurjongens laten zien. Slapen op de bank zal hij voorlopig niet meer doen. "We zijn in ieder geval blij dat het met een sisser afgelopen is", aldus Eugene.

Reacties

26-12-2021 09:42:27 Emmo

Stamgast



Quote:

Arturo ziet zichzelf niet als een held, Ik ook niet. Het jong heeft goed gehandeld en de kop erbij gehouden. Alle lof daarvoor. Maar een held? Ik ook niet. Het jong heeft goed gehandeld en de kop erbij gehouden. Alle lof daarvoor. Maar een held?

26-12-2021 10:37:03 omabep

Oudgediende



Ik denk dat die man dus echt verwart was om dit hele verhaal af te wachten tot de stiefvader hem vast ging houden. Dat hij Arturo zomaar naar boven liet gaan en dan niet weg liep geeft mij echt te denken, tenslotte was hij betrapt en bleef? Nou ja, het is allemaal goed afgelopen.

26-12-2021 10:56:10 Mamsie

Oudgediende



Ik denk niet dat de inbreker kwade bedoelingen had, maar erg verward was.

Dat zal vaker gezien worden nu de geestelijke gezondheidszorg zo uitgebeend is.



