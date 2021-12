Kat per ongeluk opgesloten in ijskoude auto

Normaal gesproken krijgt de dierenambulance in de zomer de nodige meldingen over dieren in hete auto's, maar gisteravond was er sprake van het tegenovergestelde. Toen kreeg de Dierenambulance Brabant Zuid-Oost een melding over een kat die vastzat in een ijskoude auto.De persoon die de melding maakte beschreef de locatie, waar twee medewerkers van de organisatie – Ed en Kelly – vervolgens een kijkje gingen nemen. Het dier zou in een zwarte auto zitten. "Op de beschreven locatie stond inderdaad een zwarte auto, maar het enige dat op de hoedenplank lag was een paraplu. Tja, daar hoeft geen actie op te worden ondernomen", laat de dierenambulance weten via Facebook.Terug naar de basis, dachten de twee medewerkers. Maar even verderop zagen ze de beschreven rood-witte kat wél achterin een zwarte auto zitten. "Hoewel de kat er blakend van gezondheid uitzag, leek dit toch niet helemaal de bedoeling", schrijft de dierenhulporganisatie.Ze lieten het weten aan de politie, die iedereen die gelieerd was aan het kenteken belden. Ondertussen gingen Ed en Kelly zelf langs bij de huizen waar nog licht brandde. Zo kwamen ze uit bij de eigenaar van de auto en de kat. "Alle gezinsleden waren ondertussen inderdaad gebeld, maar namen geen van allen telefoontjes van onbekende nummers op."Hoe de kat in de auto was gekomen? Hij was ongemerkt de auto in geglipt, achter de zoon van de eigenaren aan. Vervolgens werd het dier per ongeluk opgesloten. "De auto werd ontgrendeld en katlief spurtte meteen zijn vertrouwde huisje in om snel op te warmen. Eind goed, al goed."Hitte is natuurlijk niet goed voor een kat, maar kunnen ze ook tegen kou? De Dierenambulance Brabant Zuid-Oost vertelt aan EditieNL: "De buitenkat kan over het algemeen goed tegen kou. Nat zijn is sowieso niet goed voor ze, dan isoleert de vacht slechter. De huiskatten zijn juist huiselijke kou gewend, dus die kan wat minder goed tegen buitenkou. Een uurtje in de kou is bijvoorbeeld niet erg, maar dan moet een kat wel gezond en volwassen zijn."