Man zit thuis aan tafel te dineren en wordt verrast door vliegtuigje dat noodlanding maakt

Een man in het Zuid-Afrikaanse Plettenbergbaai zat zondagmiddag thuis te dineren toen hij werd opgeschrikt door een luide knal.Na op onderzoek te zijn uitgegaan ontdekte Pete Lloyd een sportvliegtuig dat tegen de poort van zijn oprijlaan was gecrasht.De piloot zou een noodlanding hebben ingezet en zou volgens Pete, zeer goed hebben gehandeld omdat de straat maar 100 meter lang is.De vrouwelijke passagier raakte enkele minuten buiten bewustzijn. Zij en de piloot werden naar het ziekenhuis vervoerd.Luchtvaartautoriteit in het land CAA bevestigde te zaak te zullen onderzoeken.