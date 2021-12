Kleinste boek ter wereld, niet eens met het blote oog leesbaar, brengt veel meer op dan verwacht

In het Brusselse veilinghuis Arenberg Auctions is zaterdag een exemplaar van het kleinste boek ter wereld van eigenaar veranderd voor 3.500 euro. Dat meldt Henri Godts, expert van Arenberg Auctions. Het gaat om een gebedsboekje van vijf millimeter op vijf millimeter, niet groter dan een potloodpunt. Het veilinghuis had de waarde geraamd op 1.000 tot 1.500 euro maar het is dus voor bijna driemaal zoveel geveild.«Met inbegrip van de kosten bedraagt de prijs zelfs 4.200 euro», zegt Henri Godts. «De media-aandacht voor het boekje is daar waarschijnlijk niet vreemd aan. Als zoiets in de media komt, komt er altijd wat meer volk kijken, maar sowieso bestaat er voor een dergelijk item altijd wel belangstelling.»Het miniatuurboekje, met een minuscule lederen band, heet ‘The lord’s prayer’ en telt zeven versies van het Onze Vader. De gedrukte tekst is zo minuscuul dat je het niet met het blote oog kan lezen, maar een sterk vergrootglas nodig hebt.Het boekje is een van de enkele honderden exemplaren die in 1952 gemaakt werden door het Gutenberg Museum. Het Duitse boekdrukkunstmuseum verkocht het miniboekje om haar renovatie te financieren. Uniek aan dit exemplaar is dat het wordt verkocht met de originele metalen letterstaafjes, die groter zijn dan het boekje zelf.