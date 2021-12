Beroemde kerkje Den Hoorn is met tweede klok eeuwen na de bouw eindelijk compleet

Het zal altijd een mysterie blijven of de kleine klok voor het witte kerkje nooit besteld is tijdens de bouw rond 1425 óf dat de watergeuzen hem gejat hebben in 1571. Hoe dan ook, boven in de kerktoren gaapte een groot gat in de klokkenstoel. De grote klok beierde al zes eeuwen de uren van de dag. Vanaf vandaag wordt hij vergezeld door de kleine luidklok 'Jacob', die zich elk kwartier zal laten horen.



Het begon allemaal met dorpsgenoot Cees Boon", vertelt Jan Mooren van Stichting Klok voor Den Hoorn die vorig jaar werd opgericht, "Hij had gelezen dat er eigenlijk nog een klok miste." Al snel werd daarna de speciale stichting opgericht om te zorgen dat er een nieuwe klok zou komen. Mooren: "Het geld komt voornamelijk van het eiland. Dat maakt het een echte Texelse klok."



De luidklok kreeg de naam 'Jacob', een verwijzing naar de naam van de kerk van vóór de reformatie. Toen het nog katholiek was, heette het witte kerkje Sint-Jacobskerk. Vanaf nu kunnen pelgrimgangers die de route naar Santiago (Spaans voor Jacob) de Compostella wandelen hun tocht hier ook officieel van start laten gaan. "Op de klok is overigens ook de Sint-Jacobsschelp te zien", legt Mooren uit", Die geeft de klok een mooi middeleeuws zangerig geluid."



De klok werd afgelopen week gegoten bij een gieterij in het Groningse Finsterwolde. Gisteravond werd hij binnen gehaald met een kleine ceremonie, vandaag werd de klok geïnstalleerd. Aan het eind van de middag klonken de klokken voor het eerst officieel samen.



Jan Mooren van Stichting Klok voor Den Hoorn: "Het mooie is dat deze kerk nu de enige is met twee klokken op Texel. En dan hebben we ook nog eens de jongste én de oudste klok van het eiland"

