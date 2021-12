Topman Ryanair: Ban idiote antivaxers uit vliegtuigen

De grote baas van Ryanair - nooit verlegen om een boze oneliner - haalt hard uit naar mensen die niet zijn gevaccineerd. 'Idiote antivaxers' mogen niet vliegen, vindt Michael O’Leary.



"Als je niet gevaccineerd bent, zou je niet in het ziekenhuis mogen komen, je zou niet mogen vliegen, je zou niet in de Londense metro mogen komen, en je zou ook niet in de plaatselijke supermarkt of je apotheek mogen komen”, aldus de Ierse CEO in de Britse krant The Telegraph.



O'Leary is niet voor een vaccinatieplicht maar vindt wel dat ongevaccineerden geweerd moet worden uit het openbare leven. Letterlijk zei hij dat 'idiote antivaxers een vliegverbod moeten krijgen'.



Door de opkomst van de omikronvariant verwacht de luchtvaart een veel trager herstel dan eerder voorspeld. O'Leary schat dat Ryanair 10 procent minder passagiers zal vervoeren dan normaal.

Reacties

24-12-2021 10:25:57 allone

volgens mij is Michael O’Leary vooral bang om zijn centen

24-12-2021 10:33:28 Emmo

@allone : Dat zou best eens kunnen zijn. Mensen die om wat voor reden de toegang tot een land wordt geweigerd moeten weer worden teruggevlogen.

24-12-2021 11:01:52 DrZiggy

O'Leary is niet voor een vaccinatieplicht maar vindt wel dat ongevaccineerden geweerd moet worden uit het openbare leven.



Volgens mij hebben mensen moeite met de woorden plicht en dwang. Ze roepen altijd dat ze dat niet willen en vervolgens is dat precies wat ze voorstellen.



"Consequenties van je keuzes" is ook zo'n mooie. Volgens mij hebben mensen moeite met de woorden plicht en dwang. Ze roepen altijd dat ze dat niet willen en vervolgens is dat precies wat ze voorstellen."Consequenties van je keuzes" is ook zo'n mooie.

24-12-2021 14:19:33 Grouse

@DrZiggy : En toch is dat altijd zo. Je bent vrij om stomme keuzes te maken maar dan moet je ook accepteren dat het verkeerd uitpakt.

24-12-2021 15:24:18 DrZiggy

"Je geld of je leven" bij een overval is ook een keuze. Maar toch ook weer niet. Ergens houd een keuze op een keuze te zijn en wordt het dwang. @Grouse : En wanneer gaan de consequenties zo ver dat het geen keuze meer is?"Je geld of je leven" bij een overval is ook een keuze. Maar toch ook weer niet. Ergens houd een keuze op een keuze te zijn en wordt het dwang.

