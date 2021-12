Weer megaboete voor Chinese influencer

De Chinese belastingdienst heeft wederom een flinke boete uitgedeeld aan een influencer vanwege belastingontduiking. De Chinese 'koningin van livestreaming' Viya heeft een megaboete van 1,34 miljard yuan (ongeveer 185 miljoen euro) gekregen.



De 36-jarige influencer verkoopt in livestreams op Taobao, de Chinese online marktplaats van internetgigant Alibaba, voor miljarden yuan aan producten. Viya - echte naam Huang Wei - heeft volgens een belastingbureau in Hangzou een deel van haar inkomen in 2019 en 2020 niet opgegeven.



In haar livestreams verkoopt Viya een verscheidenheid aan producten. Zo verkocht ze vorig jaar een raketlancering voor een paar miljoen yuan; de koper mocht een raket beschilderen en lanceren. En tijdens Singles Day vorige maand verkocht ze tijdens een livestream naar verluidt voor 8,5 miljard yuan aan spullen.



Viya heeft inmiddels haar excuses aangeboden in een video op het Chinese sociale medium Weibo. "Ik accepteer de boete van de belastingdienst volledig", zegt ze in de video. "Het spijt me enorm." Ze zou vanavond in een livestream cosmetische producten verkopen, maar het evenement op Taobao is geannuleerd.



Vorige maand kregen de streamers 'Xueli Cherie' en 'Lin Shanshan Sunny' een boete van 93,2 miljoen yuan.

Reacties

24-12-2021 08:21:15 Mamsie

Ik accepteer de boete van de belastingdienst volledig", zegt ze in de video. "Het spijt me enorm."



24-12-2021 09:22:46 Emmo

Nou weet ik niet wat de belastingtarieven zijn in China. In Nederland zit je gauw aan de 50%.

Voor mensen in de vrije beroepen, zoals dat heet, is dat soms even slikken. Dan heb je in een maand voor zeg €10.000 spullen verkocht of diensten verleend. En dan komt een jaar later de belastingdienst nog een aankakken met een rekening van €5000. Vooral mensen met een sterk variabel inkomen en weinig zakelijk talent wil dat nog wel eens hard aankomen.

24-12-2021 09:24:35 allone

Dat is veel geld .. Je moet toch iets goed doen, als je zoveel verdient..

