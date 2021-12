Ongeloof in VS: Cubaanse truckchauffeur krijgt 110 jaar cel na noodlottig ongeluk

De Cubaanse immigrant Rogel Aguilera-Mederos reed in op een file toen z’n remmen het begaven. Vier mensen kwamen om. Nu moet hij de rest van z’n leven de cel in. "Hij is geen crimineel, dit was gewoon een ongeluk."De zaak van Rogel Aguilera-Mederos maakt veel los in de Verenigde Staten. Afgelopen week werd de Cubaanse immigrant veroordeeld tot een gevangenisstraf van 110 jaar. Absurd, vinden veel mensen. Een online petitie is al ruim vier miljoen keer getekend en voor vandaag en later deze maand staan demonstraties gepland. Onder meer door de Latijns-Amerikaanse gemeenschap die vindt dat immigranten vaker buitensporig streng worden gestraft.Op de noodlottige dag - 25 april 2019 - is Aguilera-Mederos aan het werk in Colorado, vlakbij de stad Denver. Hij werkt voor een vrachtwagenbedrijf, zodat hij z’n vrouw en kind kan onderhouden. De 23-jarige chauffeur rijdt met een vrachtwagen vol hout een steile snelweg van een berg af als hij plotseling merkt dat z’n remmen het niet meer doen.Hij passeert een vluchtheuvel, maar ziet daar al een vrachtwagen staan. Hij rijdt door. Een andere vluchtheuvel ziet hij over het hoofd. Hij stuurt heen en weer in de hoop z’n wagen vaart te laten minderen. Even verderop doemen auto’s op die op de snelweg in de file staan. In de laatste seconden voor het ongeluk doet hij z’n ogen dicht.Wat volgt is een enorme explosie. Aguilera-Mederos is vol op de stilstaande auto's gebotst. Bij het ongeluk raken 28 auto's beschadigd. In de vuurzee komen vier mensen om het leven. Door de extreme hitte smelt het asfalt. De weg is nog dagen onbegaanbaar.Afgelopen week vertelde de chauffeur huilend in de rechtszaal dat het hem zo erg spijt, en dat hij vele malen liever zelf om het leven was gekomen. Hij denkt elke dag aan de slachtoffers, zo zegt hij. Maar het rechtssysteem in Colorado is bikkelhard. Het wordt hem zwaar aangerekend dat hij niet meer heeft gedaan om het ongeluk te voorkomen. Hij had de vluchtheuvel die wel vrij was moeten zien, zo vindt de jury.En dus wordt hij veroordeeld voor het plegen van moorden met een auto, het aanvallen van mensen met een auto, een poging daartoe en gevaarlijk en roekeloos rijgedrag. In totaal: 110 jaar gevangenisstraf. De minimumstraf voor al deze vergrijpen. Het leidt tot ongeloof bij z’n familie en vrienden, en zelfs de rechter in de zaak zegt dat hij liever een andere straf had opgelegd. De familie van de slachtoffers is overigens wel blij. Zij vinden dat Aguilera-Mederos z’n eigen leven boven dat van hun naasten verkoos omdat hij de vrachtwagen niet eerder crashte.Toch leggen veel Amerikanen zich niet bij de uitspraak neer. Heather Gilbee woont in Colorado en startte de online petitie die inmiddels al bijna 4,5 miljoen keer is getekend: "Aguilera-Mederos is geen crimineel, dit was gewoon een ongeluk," schrijft ze. "Waarom wordt hij vervolgd en niet het bedrijf dat de vrachtwagen niet goed had onderhouden?" In een hoofdredactioneel commentaar roept ook de plaatselijke krant The Denver Post de gouverneur op om clementie te verlenen. "Dit is gewoon oneerlijk. Hoeveel jaar cel is genoeg voor een arbeidsongeluk?"Bij nieuwszender CBS spreken andere vrachtwagenchauffeurs hun steun uit voor Aguilera-Mederos: "Dit kan altijd gebeuren," zegt een van hen. "Je remmen kunnen kapot gaan, daar kun je niets aan doen." Een aantal vrachtwagenchauffeurs schrijven op sociale media dat ze de staat Colorado voortaan mijden uit protest tegen de uitspraak.De grootste belangengroepering van Hispanics in de Verenigde Staten heeft de zaak nu ook opgepakt. Volgens de vereniging gebeurt het te vaak dat immigranten of mensen met een Latijns-Amerikaanse achtergrond worden benadeeld in het rechtssysteem. De voorzitter van LULAC zegt tegen nieuwszender ABC: "Zulke straffen zijn bedoeld voor mensen die opzettelijk een ongeluk veroorzaken, dit kan niet de bedoeling zijn bij een noodlottig ongeval door iemand die nog nooit in z’n leven iets fout heeft gedaan."