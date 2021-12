Amerikaanse juf laat 8-jarige leerlingen Holocaust naspelen

Leerlingen van acht à negen jaar van een basisschool in Washington moesten van hun bibliotheekjuf de Holocaust naspelen. Zij is vrijdag met verlof naar huis gestuurd door de schoolleiding.



De docent op de Watkins Elementary School gaf de leerlingen specifieke rollen, meldt The Washington Post. Zo werd een Joodse leerling aangewezen als Adolf Hitler. De leerling moest van de docent ook spelen dat hij zelfmoord pleegde, net als Hitler deed.



Ouders van andere leerlingen zeggen tegen de krant dat hun kinderen moesten doen alsof ze in een trein naar een concentratiekamp zaten en moesten spelen hoe het was om in een gaskamer om het leven te komen. Ook kregen ze de opdracht een massagraf te graven voor hun klasgenoten en hen vervolgens dood te schieten.



Een van de ouders zei ook dat toen de kinderen vroegen waarom de Duitsers dit gedaan hebben, de docent antwoordde: "Omdat de Joden Kerstmis verpest hebben."



Na het 'rollenspel' vroeg de docent aan de kinderen om niet verder te vertellen wat ze tijdens hun les gedaan hadden, maar de leerlingen zeiden het toch aan hun klassenleraar.



De school heeft excuses aangeboden aan de ouders van de kinderen. Voor de leerlingen is psychische hulp beschikbaar.

S Mijn dochter keek ook vaak filmpjes op youtube waarbij schoolklassen dit naspeelde, en meer ernstige zaken op die manier onder de aandacht brachten.



Ik vind het alleen maar positief als kinderen op een speelse manier met de ernst in contact komen.



Alleen dat de juf zei dat ze het niet mogen vertellen vind ik bijzonder. Dan zijn ze blijkbaar toch te ver gegaan.



Al is dat in Amerika natuurlijk al snel

de docent antwoordde: "Omdat de Joden Kerstmis verpest hebben Volgens de bronnen (de bijbel) is dat juist niet het geval. Jezus was een Joodse man geboren uit een Joodse vrouw. Zonder de Joden was er geen Jezus geweest.

Ook de latere gebeurtenissen zijn aan de Joden te danken. Dankzij de aangifte van de Joodse autoriteiten werd Jezus uiteindelijk aan het kruis genageld. Zonder die gebeurtenis (en de latere herrijzenis) was Jezus waarschijnlijk als een anonieme onruststoker in de vergetelheid geraakt.



Dus de Christenen mogen de Joden wel dankbaar zijn....



Volgens de bronnen (de bijbel) is dat juist niet het geval. Jezus was een Joodse man geboren uit een Joodse vrouw. Zonder de Joden was er geen Jezus geweest.

Ook de latere gebeurtenissen zijn aan de Joden te danken. Dankzij de aangifte van de Joodse autoriteiten werd Jezus uiteindelijk aan het kruis genageld. Zonder die gebeurtenis (en de latere herrijzenis) was Jezus waarschijnlijk als een anonieme onruststoker in de vergetelheid geraakt.

Dus de Christenen mogen de Joden wel dankbaar zijn....

Ik denk dat de psychische hulp aan de leerlingen ook voor die leerkracht om zijn plaats zou zijn.

@Emmo : Bovendien wilde Hitler kerstmis vervangen voor een nazifeest.

@Emmo : en daar komt bij dat Jezus zelf een jood was, en de 'eerste Christenen' ook

@DrZiggy : ben ik niet helemaal met je eens, kinderen 'leren' om anderen dood te schieten lijkt me niet de beste ervaring,

en die 'ernst' kunnen ze achterwege laten, mensen die speels blijven zijn sowieso gelukkiger

Voor de leerlingen is psychische hulp beschikbaar.

Hopelijk voor de juf ook want die heeft het héél hard nodig!

@allone :

mensen die speels blijven zijn sowieso gelukkiger

