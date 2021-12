Laagvliegende helikopter blaast vrouw het ziekenhuis in

Op het strand bij Heemskerk is zondagmiddag een vrouw gewond geraakt als gevolg van een laagvliegende helikopter.



De vrouw werd omvergeblazen door de harde wind die werd veroorzaakt door de rotorbladen van de heli, meldt de Reddingsbrigade, die samen met een ambulance en de KNRM uitrukte voor het ongeval.



De vrouw liep verwondingen aan haar been op toen zij neerkwam tussen de funderingen van een strandpaviljoen.



Zij moest in het ziekenhuis worden behandeld. Waarom de helikopter zo laag vloog, is niet bekend.

Reacties

23-12-2021 10:16:17 Emmo

Stamgast



Ze mogen die "piloot" wel eens aan zijn vessie trekken. Inderdaad kan de "downwash", de luchtstroom onder een helikopter, ruim voldoende zijn om iemand van de sokken te blazen. Maar ik kan me, buiten een noodgeval, geen reden bedenken waarom zo iemand zo laag zou gaan vliegen.

Zelfs bij reddingsoperaties blijven ze voldoende hoog om geen gevaar te vormen voor de mensen beneden.

